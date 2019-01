Zvýšený sedan je nový koncept od Nissanu

Automobilky by najradšej vždy našli dieru na trhu a zaplnili ju ihneď novými modelmi. Je však priestor na nové kategórie áut? To je veľmi otázne. Koncept zvýšeného sedanu Nissan IMs to chce skúsiť dokázať. Automobilka ho prezentuje ako športový zvýšený sedan, teda lepšia priechodnosť terénom a zároveň športovejšie ladené vlastnosti. Zvýšený sedan a športové jazdné vlastnosti? Že to veľmi nejde dokopy? Ale iste, že sa to dá, pozrite sa koľko SUV sa profiluje a aj ozaj jazdí športovo…



