Zlatan Ibrahimovič už niekoľko týždňov drží všetkých svojich fanúšikov v napätí. Návrat do Európy síce ohlásil dávnejšie, no stále nevieme, kam povedú jeho ďalšie kroky. V zákulisí ho spájajú s AC Miláno, Neapolom, Bolognou a dokonca aj AS Rím. Švédsky kanonier je konečne konkrétnejší.

