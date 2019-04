Spoločnosť sídliaca v štáte New York informovala, že za 4. štvrťrok, to znamená od decembra do konca februára tohto roka, dosiahla čistý zisk 1,24 miliardy USD (1,10 miliardy eur).

Zdroj: http://www.teraz.sk/ekonomika/zisk-vyrobcu-alkoholickych-napojov-co/388224-clanok.html