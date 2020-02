Máme pripravenú infraštruktúru aj na to, aby sme využívali plyn, ktorý by prišiel zo Severného prúdu a smeroval by do Rakúska, prípadne Talianska, poznamenal Žiga.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/ziga-rusom-sme-navrhli-co-najvacsi/448718-clanok.html