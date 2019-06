Druhýkrát Stanley Cup nad hlavu nezdvihol, hoci bol k tomu veľmi blízko. Zdeno Chára hral od piateho duelu finále so zlomenou sánkou s jediným cieľom. Vyhrať posledný duel. To sa mu však nepodarilo. V rozhodujúcom siedmom zápase finále Boston prehral so St. Louis.

