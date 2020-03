Zatvorenie tovární kvôli koronavírusu sa nevyhlo ani Lamborghini. Kritická situácia v Taliansku znemožnila akúkoľvek produkciu automobilov. Po vyhlásení Fiatu, o zatvorení svojich fabrík teraz informuje aj značka sidliaca v Sant’Agate pri Bologni. Brány ostanú zavreté minimálne do 25. marca, no tento termín by sa ešte mohol predĺžiť.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/zatvorenie-tovarni-muselo-podstupit-uz-aj-lamborghini/17369