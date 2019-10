Slovenský voľnoštýliar Jakub Sýkora sa na MS do 23 rokov v zápasení v Budapešti prebojoval do osemfinále v hmotnostnej kategórii do 79 rokov.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/419477/zapasenie-sykora-a-certkojev-vypadli-na-ms-do-23-rokov-v-osemfinale