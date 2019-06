Už to je takmer rok, čo prišiel Cristiano Ronaldo do turínskeho Juventusu. Pre klub a pre celú taliansku ligu to bol významný míľnik. Turínčania kúpili hviezdneho Portugalčana preto, aby im pomohol triumfovať v Lige majstrov.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/402411/zaparkovanym-autobusom-v-taliansku-odzvonilo/