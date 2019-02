Hon na čarodejnice pokračuje. Zákaz vjazdu do miest, presnejšie centier nemeckých miest, očividne k zvýšeniu kvality ovzdušia neprispieva. Pripomínam, že v uliciach Hamburgu ešte v máji 2018 zakázali jazdu naftových áut v 2 uliciach. Výsledky „experimentu“ pred pár dňami priniesli nemecké média. Želaný efekt to neprinieslo… To je ale prekvapenie, čo poviete?



Zdroj: https://www.topspeed.sk/zakaz-vjazdu-do-miest-v-nemecku-neprinasa-efekt/15648