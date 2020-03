Oni majú na Stanley Cup. Sú to „buchači”. Týmito slovami opisoval pred pár rokmi štýl hry hráčov St. Louis Blues Ľubomír Višňovský. Pred rokom sa to „bluesmanom” podarilo a dotiahli to k premiérovému triumfu v NHL.

