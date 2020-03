Do 3. apríla nebude Wizz Air lietať do Alghera, Bari, Bologne, Catanie, Milana Bergama, Milana Malpensy, Neapolu, Pisy, Ríma Ciampina, Ríma Fiumicina, Torina, Benátok, Trevisa a do Verony.

Zdroj: https://www.teraz.sk/ekonomika/wizz-air-zrusil-vsetky-lety-do-talians/451409-clanok.html