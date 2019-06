Waze dostane Google Assistant pre zvýšenie bezpečnosti

Google Maps či Waze predstavujú v dnešnej dobe veľmi dôležitých pomocníkov. Veľa ľudí už bez nich ani netrafí do supermarketu, no okrem funkcie navigácie plnia veľmi dôležitú a užitočnú úlohu. Hlásia stav premávky pred nami, čím sa vieme efektívne vyhnúť dopravnej zápche. Nakoľko nám život veľmi uľahčujú, prinášajú so sebou aj isté bezpečnostné riziko. Neustále ťukanie vodičov do mobilu. Google to vyriešil s Google Assistant, ktorý by mal dostať už aj Waze.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/waze-dostane-google-assistant-pre-zvysenie-bezpecnosti/16195