Vzduchom chladený motor Porsche, prečo je tak cenený?

V roku 1997 zaznamenala generácia 996 pri automobilke Porsche pokrok. Aspoň tak to prezentovali. Emisné normy si vynútili nahradenie vzduchom chladeného motora vodou chladeným. Pravoverní fanúšikovia Porsche však novinku odmietali. A odmietajú ho dodnes. Ale prečo? Bol to len dizajn? Alebo to bolo skutočne motorom? Vzduchom chladený motor má svoje špecifiká, avšak až také, aby ho kvôli 911-tke kládli na „piedestál“?



