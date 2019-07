Dovoz z Británie do Nemecka za 5 mesiacov od januára do mája medziročne padol o 6,1 % na 15 miliárd eur, uviedla DIHK. Naopak, export do Británie z Nemecka sa znížil o 2,3 % na 35 miliárd eur.

