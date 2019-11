Prituhlo. A to je najvyšší čas na to, aby ste vytiahli vysoké čižmy. Obuv, ktorá neodmysliteľne patrí k zimnej sezóne, by nemala chýbať v žiadnom dámskom šatníku.

Zdroj: https://zena.pravda.sk/krasa-a-moda/clanok/531400-vysoke-cizmy-stylova-volba-do-chladneho-pocasia-mame-pre-vas-25-tipov/?utm_source=pravda&utm_medium=rss&utm_campaign=rss