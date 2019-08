Výbuch elektromobilu Hyundai Kona Electric zničil celú garáž

Diskusia o elektromobiloch je na vzostupe. Automobilky ich priam až nasilu tlačia do popredia a nie každému sa to páči. Osobne voči nim výhrady nemám. Povedal by som, že jazdu v nich si pomerne užívam. Hlavne ak je elektromobil postavený dobre. O to viac ma prekvapila táto správa, v ktorej hlavnú úlohu hrá jeden z najlepších elektromobilov na trhu, Hyundai Kona Electric. Výbuch elektromobilu dokonca odstrelil garážové dvere na opačnú stranu cesty a zničil celú garáž.



