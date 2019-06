VW T-Cross Euro NCAP zvládol na plný počet hviezdičiek. Koľko bodov získal?

Tohtoročným opäť príspnejším kritériám komisárov z Euro NCAP sa musela podrobiť aj novinka od VW – malý mestský crossover. VW T-Cross Euro NCAP zvládol na 5 hviezdičiek. To je už dnes vlastne povinnosť, ktorá sa ale nepodarí každému autu. No VW T-Cross šiel ešte ďalej. Ochranu dospelých má podľa hodnotenia na veľmi vysokej úrovni. Avšak úplne bez komplikácii to nebolo. Prekvapujúco práve v ochrane dospelých mala figurína vodiča v oblasti nohy vyššie hodnoty rizika zranenia, ako býva štandardom u iných áut.



