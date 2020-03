Golf patrí k najznámejším a aj najobľúbenejším modelom áut na svete. Prvá generácia prišla v roku 1974, to znamená, že Golf je na trhu už 46 rokov. Minulý rok, teda v roku 2019, bola predstavená v poradí už ôsma generácia tohto legendárneho hatchbacku, no tej sa dnes nebudeme venovať, ale pôjdeme o generáciu späť. Je to z prostého dôvodu. Ôsma generácia Golfu ešte nevyšla vo verzii R, čo je zároveň aj jediný Golf s pohon všetkých kolies. VW Golf R 4×4 test veľmi milo prekvapil.

Zdroj: https://www.topspeed.sk/vw-golf-r-4×4-test/17412