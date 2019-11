VW Golf GTI TCR na Nürburgringu za Civicom Type R zaostáva

Ostré hot-hatche sú „in“ a tešia sa obľube. Nie sú veľké, ponúknu veľa zábavy a nestoja šialené peniaze. Volkswagen Golf GTI je azda najikonickejším autom kategórie, no časom akoby by jeho sláva upadala. Ostatné hot-hatche, ktoré ši postupne v jeho šľapajách ho v mnohom predbehli. VW sa rozhodol zakročiť a pred časom predstavili VW Golf GTI TCR. Aj keď to nie je horúca novinka, magazín Sport Auto sa ho rozhodol zobrať na Nürburgring. Čo myslíte, ako dopadol v porovnaní s konkurenciou?



