Automobilka Volkswagen sa v poslednom období zahľadela do segmentu SUV. Jej vedenie sa netají ambíciou vyhnať podiel SUV v portfóliu značky takmer na polovicu a zaradiť ich aj medzi vyvíjané elektromobily. A rovnako ako pre Európu to platí aj pre Čínu. Neprekvapí preto, že VW chystá ďalšie SUV kupé. Kariéru by malo urobiť najmä v Číne.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/vw-chysta-dalsie-suv-kupe-pomoze-mu-prezit-tazke-casy/17375