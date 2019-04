Nie je to tak dávno, čo Volkswagen vysvetlil dôvody, prečo sa Golf R400 nedostal do výroby. Cena vozidla a náklady na údržbu by vraj boli príliš veľké. Ostré Golfy však majú nespočet fanúšikov a najnovšie klebety hovoria, že po Golfe GTI, R a novinke GTI TCR môže pribudnúť nový člen rodiny. VW Golf R Plus.



Zdroj: https://www.topspeed.sk/volskwagen-golf-r-plus-s-takmer-400-konmi/15945