Do začiatku ME absolvujú 6,5-týždňovú prípravu, ktorú odštartovali kondičným sústredením v Poprade. Od 22. júla sa presunú do Nitry, kde absolvujú prípravné zápasy proti Chorvátsku a Maďarsku.

Zdroj: https://www.teraz.sk/sport/volejbalistky-sr-odstartovali-zaverec/406053-clanok.html