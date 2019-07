Od štvrtka do nedele (4.-7. júla) bude Liptovský Mikuláš hostiť majstrovstvá Európy juniorov a do 23 rokov vo vodnom slalome. Pod Tatrami sa predstaví 350 pretekárov z 31 krajín. Slovensko bude reprezentovať dvadsaťštyri lodí, dvanásť medzi juniormi aj v kategórii do 23 rokov.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/403517/vodny-slalom-mej-v-liptovskom-mikulasi-24-slovenskych-lodi-obhajuje-7-medaili/