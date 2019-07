Slovenské vodnoslalomárky Monika Škáchová a Simona Maceková postúpili na ME juniorov do finále C1 do 23 rokov. Škáchová sa dostala do boja o medaily z piateho miesta, Maceková bola siedma. Nedeľné semifinále v Liptovskom Mikuláši nevyšlo Soni Stanovskej, ktorá obsadila 11. pozíciu a za finále zaostala o necelú sekundu.

