Spolkový minister hospodárstva Peter Altmaier vlani v novembri prisľúbil investorom do budovania závodov batérií do elektroáut do roku 2021 štátnu dotáciu jednu miliardu eur.

