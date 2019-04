Barcelona by so súperom nachádzajúcim sa tesne nad hranicou zostupu nemala mať najmenšie problémy. Potvrdia všetky predpoklady a bude to len otázkou skóre? Sledujte duel ONLINE na ŠPORT.sk!

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/390610/online-villarreal-cf-fc-barcelona/