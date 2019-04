Stredopoliar Žiliny Viktor Pečovský (35) sa mentálne vyrovnal so svojou pozíciou. Rodák z Brezna patrí medzi najskúsenejších hráčov súťaže, no pod Dubňom už patrí iba medzi náhradníkov. V minulosti bol kapitán mužstva, hrával stabilne za reprezentáciu, no roky nikto neoklame. Ani hráč, ktorý vždy príkladne pristupoval k povinnostiam.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/394065/viktor-pecovsky-karieru-chcem-skoncit-pod-dubnom/