Švédsky futbalista Zlatan Ibrahimovič pricestoval vo štvrtok do Milána, kde podstúpil lekársku prehliadku pred podpisom zmluvy s AC. So svojím staronovým klubom sa dohodol na kontrakte do konca sezóny s opciou na predĺženie.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/428463/video-zlatan-ibrahimovic-ac-milano-serie-a-pricestoval-do-milana-toto-je-moj-domov