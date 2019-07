Piatkové zemetrasenie v USA ovplyvnilo basketbalový zápas v Nevade. V Las Vegas museli prerušiť exhibíciu tímov NBA New York Knicks s New Orleans Pelicans, keď sa začali kolísať reproduktory a veľkoplošná obrazovka v Thomas and Mack Centre.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/403851/video-zemetrasenie-prerusilo-exhibiciu-nba-galavecer-ufc-pokracoval/