Ešte donedávna pravidelný člen slovenskej futbalovej reprezentácie Vladimír Weiss mladší koncom októbra vyhlásil, že by si vedel predstaviť svoj návrat k „sokolom”. Tréner Pavel Hapal to síce nevylučuje, no momentálne to podľa jeho názoru ani nie je témou dňa.

