O slovenského futbalového reprezentanta Denisa Vavra bol pred prestupom z FC Kodaň záujem z viacerých klubov. V Taliansku prejavili interes aj Atalanta Bergamo, AS Rím či Sampdoria Janov, z Anglicka sa ozval FC Watford, no ponuka Lazia Rím bola najkonkrétnejšia a v záverečnej fáze to bola jednoznačná destinácia.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/404078/video-denis-vavro-chceli-aj-dalsie-kluby-no-z-lazio-rim-sa-stala-jasna-volba/