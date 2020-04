Hviezdny slovenský cyklista Peter Sagan je počas globálnej pandémie koronavírusu takisto zavretý doma. Ani on však nelení a snaží sa udržať v čo najlešpej forme. Nebol by to ale on, keby to nerobil netradičným spôsobom.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/442040/video-to-by-nebol-peter-sagan-najskor-poslal-odkaz-potom-zacal-cvicit-netradicne