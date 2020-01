Ako sa dostať do NHL? Buďte originálny a vtipný. Tak sa to podarilo slovenskému brankárovi Richardovi Sabolovi. Dvadsaťpäťročný odchovanec prešovského hokeja hráva vo Francúzsku za tím Pionniers Chamonix. Po jednom zo zápasov oslavoval spolu s fanúšikmi a vymyslel niečo také originálne, že to začali zdieľať hokejové stránky po celom svete a aj oficiálne účty NHL.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/431303/video-skvely-slovensky-brankar-vtipnym-a-originalnym-sposobom-az-do-nhl