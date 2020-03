VIDEO: Šialený gól hokejistu Arizony. Ani sám netušil, ako sa mu to mohlo podariť

Prebiehala prvá tretina zápasu medzi Vancouverom a Arizonou, hostia hrali presilovú hru a pomocou nahodeného puku sa pokúšali dostať do útočného pásma. To, čo prišlo potom môžeme nazvať ako dokonalá švédska kombinácia s kanadským zakončením. Obranca Vancouveru Fantenberg zachytil puk za bránou a pokúsil sa ho vyhodiť zo svojho pásma. Napádajúci útočník Arizony Soderberg mu do jeho strely strčil hokejku a od ramena brankára Demka sa puk odrazil do bránky. Šialené!

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/438179/video-sialeny-gol-hokejistu-arizony-ani-sam-netusil-ako-sa-mu-to-mohlo-podarit