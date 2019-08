Ruský tenista Daniil Medvedev si v piatkovom zápase 3. kola dvojhry na štvrtom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku poradil so Španielom Felicianom Lópezom 7:6 (1), 4:6, 7:6 (7), 6:4.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/410511/video-rusky-tenista-vyvadzal-na-us-open-odnieslo-si-to-aj-dieta/