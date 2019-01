Je tu štvrťfinále MS v hokeji do 20 rokov, zápas o všetko. Naši mladíci postúpili do play-off s jedinou, za to poriadnou výhrou nad Kazachstanom. Na druhej strane, Rusi v základnej skupine ani raz nezaváhali. V poslednom zápase skupiny Slováci ukázali, že hokej hrať vedia. Dokážu to zúročiť?

