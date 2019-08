Keď čerstvý sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France potvrdil svoju účasť na cyklistickom podujatí Gran Fondo, v Paname to spôsobilo hotový ošiaľ. Po dojazde do cieľa ho jazdci i fanúšikovia obkolesili kvôli fotkám a podpisom. A bola to teda poriadna divočina.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/407246/video-peter-sagan-sposobil-osial-v-paname-kvoli-fotke-ci-podpisu-mu-takmer-nedali-dychat/