To, čo je pre iných futbalistov tým najkrajším, je pre Neymara peklom na zemi. Brazílska hviezda v službách Paríž St. Germain čelí od začiatku aktuálnej sezóny hnevu vlastných fanúšikov. Tí mu nevedia odpustiť to, že sa počas celého leta snažil z Paríža doslova „utiecť“ späť do Barcelony. Nenávidí ho vlastne celé Francúzsko.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/414486/video-neymar-psg-pariz-saint-germain-ligue-1-peklo-na-travniku