Futbalisti USA do 20 rokov postúpili do štvrťfinále majstrovstiev sveta tejto vekovej kategórie v Poľsku. V utorňajšom stretnutí osemfinále zdolali francúzskych rovesníkov 3:2 a v nasledujúcej fáze narazia na Ekvádor. Kórejská republika zvíťazila nad Japonskom 1:0 a zmeria si sily so Senegalom.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/400211/video-ms20-mali-vyradilo-argentinu-francuzi-stroskotali-na-usa/