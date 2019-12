Slovenskí hokejisti do 20 rokov prehrali vo svojom treťom zápase na MS tejto vekovej kategórie v Třinci so Švajčiarskom 2:7 a do štvrťfinále pôjdu zo štvrtého miesta. Góly Slovákov strelili Martin Faško-Rudáš a Róbert Džugan.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/428209/ms-v-hokeji-u20-slovensko-svajciarsko-slovaci-s-dalsim-debaklom-v-tretom-zapase-nestacili-na-svajciarov