Slovenskí volejbalisti chceli po stredajšom zápase s Nemeckom na ME v Belgicku oslavovať postup do osemfinále, ale na definitívu si musia počkať do štvrtkového večera.

