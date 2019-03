V nočnom súboji medzi Vegas Golden Knights a Calgary Flames sa takmer „spestrila“ bitka brankárov. Všetko sa to začalo, keď Matthew Tkachuk nebezpečne vletel do brankára Marca-Andre-Fleuryho. Následne sa doňho pustili hráči Vegas a dokonca dostal aj pár rán hokejkou od samotného brankára. To divoký mladík Tkachuk nenechal len tak.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/386577/video-masivna-sarvatka-v-nhl-ceskeho-brankara-vyzyvali-na-paestny-suboj/