VIDEO: Lepší ako niektorí futbalisti! Jeleň predviedol nádhernú akciu s gólovou oslavou

Aj vy ste už určite videli množstvo situácií, keď bol futbalista sám pred bránkou a jediné, čo musel urobiť, bolo poslať loptu do bránky, ale nepodarilo sa mu to. To sa nedá povedať o jeleňovi vo videu, bez problémov poslal loptu do siete a ako pravý futbalista nezabudol ani na gólovú oslavu. Ľudia komentujúci video si ho pýtajú do svojho tímu, prípadne označujú futbalistov, ktorí v podobných situáciách neskórovali.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/426446/video-lepsi-ako-niektori-futbalisti-jelen-predviedol-nadhernu-akciu-s-golovou-oslavou