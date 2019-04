Florbalistov AS Trenčín dnes čaká rozhodujúci piaty zápas semifinálovej série extraligy mužov s Nižnou a zdá sa, že v tábore mužstva spod hradu Matúša Čáka vládne vynikajúca nálada. Nepodarené zábery z natáčania rozhovoru so Samuelom Dávidkom po nedeľňajšom zápase proti Nižnej (7:4) to jasne dokazujú.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/392014/video-kreativite-sa-medze-nekladu-florbalista-trencina-zazil-poriadne-zvlastny-rozhovor/