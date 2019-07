Do Slovana Bratislava prišiel nový generálny manažér Juraj Bakoš. Po dvojročnej pauze naposledy pôsobil 11 rokov v HC Košice, no teraz prichádza do tímu, proti ktorému pravidelne bojoval na opačnom konci pomyselných barikád.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/403424/video-kosicanov-do-slovana-tahat-nebudem-tvrdi-novy-gm-slovana-juraj-bakos/