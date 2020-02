VIDEO: Jose Mourinho a jeho emočné tornádo. Z radosti bol obrovský hnev

Tréner Jose Mourinho nezostal nič dlžný svojej povesti a opäť baví celý futbalový svet. V zápase jeho Tottenhamu proti Manchestru City chytil góman Hugo Lloris penaltu, portugalský kouč to patrične oslávil a spokojne si sadol na striedačku. Po penalte však došlo k stretu Llorisa so Sterlingom, útočník Manchestru City simuloval a Mourinha naštvalo, že mu rozhodca za to neukázal druhú žltú kartu v stretnutí.

