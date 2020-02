V zápase medzi Popradom a Nitrou (7:5) boli diváci svedkami nebezpečného zákroku Judda Blackwatera na domáceho Joona Ervinga, ktorý rovno z ľadu putoval do nemocnice s podozrením na otras mozgu. Blackwater dostal 5 minútový trest plus do konca duelu a putoval do šatne. Poprad v ponúknutej výhode strelil dva góly a aj vďaka nim doviedol duel do úspešného konca.

