Carolina Hurricanes nie je ani tento rok tímom, ktorého by sa mali súperi obávať. Od začiatku sezóny však púta celú NHL. Napriek solídnym výkon sa viac hovorí o ich pozápasových ďakovačkách. Tešia veľkej popularite u fanúšikov, no jeden z najuznávanejších hokejových glosátorov to vidí úplne inak.

