Mal byť len dočasným koučom, ale za štyri dni postúpil do štvrťfinále Slovnaft Cupu a v lige skolil Trnavu. Hráči sami od seba do médií hlásali, akú dobrú robotu s nimi spravil. Gergely Geri, 42-ročný rodák z Kráľovského Chlmca, kedysi desať sezón stopér Rimavskej Soboty, s Nitrou prehral iba jeden zo šiestich duelov, a preto si vyslúžil zmluvu do konca sezóny.

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/428370/video-hodnotime-fc-nitra-zvraty-v-bitke-s-osudom-fortuna-liga-dennik-sport