Ani počas uplynulého víkendu nemal futbalový fanúšik núdzu o krásne góly, a to aj napriek tomu, že prestížne ligové súťaže sú ešte len v "prípravnom" móde. Tak sa pozrite, aké krásne góly vystrúhali hráči počas Afrického poháru národov, Gold Cupu, Copa América či na ME 2019 do 21 rokov!

Zdroj: https://sport.aktuality.sk/c/402494/video-goly-vikendu-futbalove-hviezdy-zatienila-neskutocna-standardka-z-malajzie/